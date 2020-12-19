Известный боксер вырубил соперника прямым ударом в челюсть (видео)

В Гальвестоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в полутяжелом весе между мексиканцем Хильберто Рамиресом (41-0, 27 КО) и американцем Альфонсо Лопесом (32-4, 25 KO). На кону поединка стоял пояс NABF в полутяжелом весе.

Рамирес, который ранее был чемпионом мира в категории ниже, владел ощутимым преимуществом и в 10-м раунде нокаутировал соперника. Хильберто провел серию ударов с финальным прямым в голову, после чего Лопес упал на канвас.

Видео нокаута в бою Хильберто Рамирес - Альфонсо Лопес:

Эта победа стала 41-й для непобедимого Хильберто, а Альфонсо проиграл в четвертый раз в 32-х боях.

В другом поединке вечера известный американский супертяж Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) нокаутировал соотечественника Шона Лафери (10-4, 6 КО) в 4-м раунде:

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