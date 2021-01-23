Непобедимый боксер не включил Ломаченко в список лучших легковесов мира

Американский боксер-легковес Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) не включил в список лучших боксеров дивизиона украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО), а себя поставил на первое место.

"Другие боксеры боятся меня. Я пытался устроить поединок против топовых боксеров, бросал им вызовы. Я был одним из первых, кто вызвал на поединок Ломаченко, которого считали самым страшным в мире и никто не хотел с ним драться. Тогда Василий был на вершине рейтинга P4P. Только Хэйни зазывал его на бой. Когда я выхожу на ринг, то делаю это не только ради денег и славы. Мое цель - собирать пояса. Я получаю сумасшедшие деньги, но хочу выигрывать титулы. Конечно, я ставлю себя на первое место в легком весе. Дальше выберу Теофимо Лопеса и Джервонту Дэвиса. Также я отмечу Райана Гарсию, но не включу в этот список Ломаченко", - рассказал Хэйни в комментарии Максу Келлерману.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко опубликовал "видеодоказательства" своей победы в бою с Лопесом.