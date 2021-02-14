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"Большой Пакьяо": узбекский боксер избил американца (видео)

"Большой Пакьяо": узбекский боксер избил американца (видео)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер boxingscene

В субботу, 13 февраля, в Индио (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В одном из поединков карда выступил непобедимый узбекский боксер-полутяж Бектемир Меликузиев.

Противостоял представителю Узбекистана опытный американский боксер Морган Фитч, однако достойного сопротивление 37-летний боец не показал. Итогом схватки стала победа нокаутом для Бектемира в третьем раунде. Этот успех стал для небитого Меликузиева седьмым в карьере, Фитч, в свою очередь, проиграл в пятый раз при 19 победах и одной ничьей. В сети отметили, что стиль ведения боя узбеком похож на стиль Мэнни Пакьяо, который славится постоянным  давлением на оппонента.

Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)

Видеообзор боя Бектемир Меликузиев - Морган Фитч:

В главном бою шоу россиянин Шавкат Рахимов и американец Джозеф Диас сражались за вакантный пояс IBF в первом легком весе. Правда, Джозеф провалил взвешивание и на титул не претендовал. В итоге их поединок завершился ничьей решением большинства судей: 115-113 в пользу американца и 114-114 дважды.

Видеообзор боя Шавкат Рахимов - Джозеф Диас:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою на вечере бокса в Лондоне случился большой апсет.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 881

Все по теме:

Бокс, Історія боксу, Бектемир Меликузиев, Морган Фитч.
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