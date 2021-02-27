Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)
Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)
Дубли Левандовски и Гнабри - в обзоре матча "Бавария" - "Кельн" (видео)
Дубли Левандовски и Гнабри - в обзоре матча "Бавария" - "Кельн" (видео)
Боксер-дебютант брутально нокаутировал соперника (видео)
Боксер-дебютант брутально нокаутировал соперника (видео)

Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина

Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина
Обновлено 23:09 Сб, 27 Февраль 2021 Телеграф Фото: ФБУ

В субботу, 27 февраля, в Софии (Болгария) завершился международный боксерский турнир Кубок Странджа-2021.

Единственную золотую медаль среди украинцев завоевал средневес Александр Хижняк. Правда, украинец так и не сразился в финале, ведь его соперник россиянин Павел Сосулин снялся с поединка. Таким образом, Хижняк в третий раз подряд завоевал победу на Кубке Странджа. На турнире в Болгарии Александр добыл три победы. В 1/8 финала он менее чем за минуту нокаутировал бразильца Исаиаса Рибейро, затем по очкам победит турка Серхата Гулера, а в полуфинале расправился с молдаванином Андреем Време

Отметим, Хижняк является чемпионом мира по боксу среди любителей, а также победителем Европейских игр.

Сборная Украины завоевала на Кубке Странджа-2021 еще пять медалей. Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава добыли "серебро", а Юлия Цыплакова и Максим Коц - бронзу.

Ранее "Телеграф" показывал эффектный нокаут от Хижняка на старте турнира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 241

Все по теме:

Бокс, Александр Хижняк, Кубок Странджа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
02 "Ворскла" обыграла "Александрию" в битве середняков УПЛ (видео)
03 Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)
04 Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь