Хижняк без боя выиграл Кубок Странджа после отказа россиянина Сосулина

В субботу, 27 февраля, в Софии (Болгария) завершился международный боксерский турнир Кубок Странджа-2021.

Единственную золотую медаль среди украинцев завоевал средневес Александр Хижняк. Правда, украинец так и не сразился в финале, ведь его соперник россиянин Павел Сосулин снялся с поединка. Таким образом, Хижняк в третий раз подряд завоевал победу на Кубке Странджа. На турнире в Болгарии Александр добыл три победы. В 1/8 финала он менее чем за минуту нокаутировал бразильца Исаиаса Рибейро, затем по очкам победит турка Серхата Гулера, а в полуфинале расправился с молдаванином Андреем Време.

Отметим, Хижняк является чемпионом мира по боксу среди любителей, а также победителем Европейских игр.

Сборная Украины завоевала на Кубке Странджа-2021 еще пять медалей. Анна Лысенко, Евгений Барабанов и Цотне Рогава добыли "серебро", а Юлия Цыплакова и Максим Коц - бронзу.

Ранее "Телеграф" показывал эффектный нокаут от Хижняка на старте турнира.