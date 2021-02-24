Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)

Украинский боксер Александр Хижняк удачно стартовал на турнире среди любителей на Кубке Странджа-2021, что проходит в Болгарии.

В своем первом поединке украинец победил бразильского боксера Роберто Исаиаса. 25-летний Хижняк менее чем за минуту отправил оппонента в нокдаун, после чего поединок был завершен.

Видео нокаута в бою Александр Хижняк - Роберто Исаиас:

"Телеграф" напоминает, что Александр Хижняк выступает в средней весовой категории (до 75 кг). Полтавчанин является чемпионом мира по боксу среди любителей, а также победителем Европейских игр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутерская компания братьев Кличко хочет подписать Хижняка после того, как тот завершит карьеру в аматорах.