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Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)

Украинский боксер-чемпион вырубил бразильца (видео)
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм khyzhniak_aleksandr

Украинский боксер Александр Хижняк удачно стартовал на турнире среди любителей на Кубке Странджа-2021, что проходит в Болгарии.

Хижняк выиграл Кубок Странджа-2020

В своем первом поединке украинец победил бразильского боксера Роберто Исаиаса. 25-летний Хижняк менее чем за минуту отправил оппонента в нокдаун, после чего поединок был завершен.

Видео нокаута в бою Александр Хижняк - Роберто Исаиас:

"Телеграф" напоминает, что Александр Хижняк выступает в средней весовой категории (до 75 кг). Полтавчанин является чемпионом мира по боксу среди любителей, а также победителем Европейских игр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что промоутерская компания братьев Кличко хочет подписать Хижняка после того, как тот завершит карьеру в аматорах.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Александр Хижняк.
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