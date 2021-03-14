Умер легендарный боксер Марвин Хаглер

В США в возрасте 66 лет умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер. Об этом сообщает BBC.

"Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире", - написала жена бывшего боксера Кей Хаглер.

Американский боксер доминировал в среднем весе с 1979 года по 1987, когда он спорно проиграл Шугару Рэю Леонарду. Этот поединок стал для Марвина последним на профи-ринге. За свою богатую карьеру Хаглер по прозвищу "Чудесный" провел 67 боев, 62 из которых выиграл, а два свел к ничьей. 52 раза американец завершал свои бои досрочно.

Хаглер владел сразу несколькими чемпионским поясами в среднем весе: WBC (1980-1987), WBA (1980-1987), и IBF (1983-1987). В 1993 году он был введен в Международный зал боксерской славы.

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