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Умер легендарный боксер Марвин Хаглер

Умер легендарный боксер Марвин Хаглер
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер LRiddickESPN

В США в возрасте 66 лет умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер. Об этом сообщает BBC.

"Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире", - написала жена бывшего боксера Кей Хаглер.

Американский боксер доминировал в среднем весе с 1979 года по 1987, когда он спорно проиграл Шугару Рэю Леонарду. Этот поединок стал для Марвина последним на профи-ринге. За свою богатую карьеру Хаглер по прозвищу "Чудесный" провел 67 боев, 62 из которых выиграл, а два свел к ничьей. 52 раза американец завершал свои бои досрочно.

Хаглер владел сразу несколькими чемпионским поясами в среднем весе: WBC (1980-1987), WBA (1980-1987), и IBF (1983-1987). В 1993 году он был введен в Международный зал боксерской славы.

Ранее сообщалось о смерти легендарного боксера Леона Спинкса.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Марвин Хаглер.
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