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Непобедимый боксер-чемпион отправил соперника в стоячий нокаут (видео)

Непобедимый боксер-чемпион отправил соперника в стоячий нокаут (видео)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter matchroomboxing

В субботу, 3 апреля, в Ташкенте (Узбекистан) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Муроджон Ахмадалиев - Ресуке Иваса.

Обладатель титулов WBA и IBF в первом полулегком весе местный боксер Ахмадалиев успешно защитил пояса в поединке с опытным японцем Ивасой. Чемпион владел ощутимым преимуществом по ходу поединка, а в пятом раунде бой стал напоминать односторонне избиение. В итоге после того, как Ресуке перестал защищаться, рефери зафиксировал технический нокаут, при этом японец все еще был на ногах.

Видео нокаута в бою Муроджон Ахмадалиев - Ресуке Иваса:

Для непобедимого 26-летнего Муроджона этот успех стал 9 в карьере, а 31-летний Ресуке проиграл в четвертый раз, имея в активе 27 побед. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте в главном бою на вечере бокса в ОАЭ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,043

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Бокс, Нокаут, Муроджон Ахмадалиев, Ресуке Иваса.
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