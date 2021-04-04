Боксер-чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента (видео)

В субботу, 3 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон.

35-летний американец Херринг, владеющий чемпионским поясом WBO во втором полулегком весе, уверенно защитил титул в бою с 34-летним британцем Фрэмптоном. Джеймел в пятом раунде встречным ударом отправил соперника в нокдаун, а уже в следующей трехминутке чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента. Карл еще немного простоял в ринге, но через пару мгновений решил сдаться.

Лучшие моменты боя Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон:

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын легенды бокса нокаутировал соперника и приблизился к чемпионскому бою.