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Боксер-чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента (видео)

Боксер-чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента (видео)
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter trboxing

В субботу, 3 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон.

Непобедимый британский супертяж наглухо нокаутировал соперника (видео)

35-летний американец Херринг, владеющий чемпионским поясом WBO во втором полулегком весе, уверенно защитил титул в бою с 34-летним британцем Фрэмптоном. Джеймел в пятом раунде встречным ударом отправил соперника в нокдаун, а уже в следующей трехминутке чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента. Карл еще немного простоял в ринге, но через пару мгновений решил сдаться.

Лучшие моменты боя Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон:

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын легенды бокса нокаутировал соперника и приблизился к чемпионскому бою.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,670

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Бокс, Нокаут, Карл Фрэмптон, Джеймел Херринг.
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