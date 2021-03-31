Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

В среду, 31 марта (время киевское), на вечере бокса Steel City Showdown, который прошел на арене в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), состоялся бой Тим Цзю - Деннис Хоган. На кону поединка стоял титул WBO Global в первом полусреднем весе.
Австралийский боксер Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю, доминировал в ринге, а в пятом раунде нокаутировал оппонента. Цзю мощным апперкотом поразил цель и ирландец Хоган попросту отвернулся. В этот момент угол Денниса выбросил полотенце, что ознаменовало досрочную победу для Тима.
Видео нокаута в бою Тим Цзю - Деннис Хоган:
TSZYU BEAUTY - With a fifth round KO, Tim Tszyu has done it!
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— MAIN EVENT (@MainEventTV) March 31, 2021
In goes the towel. Dominant win from @Tim_Tszyu #TszyuHogan pic.twitter.com/M1MaK1VE7s
— Brendan Bradford (@1bbradfo) March 31, 2021
Tim Tszyu stops Dennis Hogan in the 5th pic.twitter.com/1t8EQQDc1N
— b0xingfan (@b0xingfan) March 31, 2021
Таким образом, непобедимый Цзю защитил титул WBO Global, попутно добыв 18-ю победу профи. Хоган проиграл в четвертый раз, имея в своем активе 28 побед и одну ничью. Отметим, Цзю-младший также является чемпионом Австралии и Азии по версии IBF в том же весе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Цзю вырубил соперника одним ударом.