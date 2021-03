Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

В среду, 31 марта (время киевское), на вечере бокса Steel City Showdown, который прошел на арене в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), состоялся бой Тим Цзю - Деннис Хоган. На кону поединка стоял титул WBO Global в первом полусреднем весе.

Австралийский боксер Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю, доминировал в ринге, а в пятом раунде нокаутировал оппонента. Цзю мощным апперкотом поразил цель и ирландец Хоган попросту отвернулся. В этот момент угол Денниса выбросил полотенце, что ознаменовало досрочную победу для Тима.

Видео нокаута в бою Тим Цзю - Деннис Хоган:

