Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

В среду, 31 марта (время киевское), на вечере бокса Steel City Showdown, который прошел на арене в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), состоялся бой Тим Цзю - Деннис Хоган. На кону поединка стоял титул WBO Global в первом полусреднем весе.

Австралийский боксер Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю, доминировал в ринге, а в пятом раунде нокаутировал оппонента. Цзю мощным апперкотом поразил цель и ирландец Хоган попросту отвернулся. В этот момент угол Денниса выбросил полотенце, что ознаменовало досрочную победу для Тима.

Видео нокаута в бою Тим Цзю - Деннис Хоган:

TSZYU BEAUTY - With a fifth round KO, Tim Tszyu has done it! MORE: https://t.co/9SCDe3Mqdh pic.twitter.com/XQla3Dkoce — MAIN EVENT (@MainEventTV) March 31, 2021

Tim Tszyu stops Dennis Hogan in the 5th pic.twitter.com/1t8EQQDc1N — b0xingfan (@b0xingfan) March 31, 2021

Таким образом, непобедимый Цзю защитил титул WBO Global, попутно добыв 18-ю победу профи. Хоган проиграл в четвертый раз, имея в своем активе 28 побед и одну ничью. Отметим, Цзю-младший также является чемпионом Австралии и Азии по версии IBF в том же весе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Цзю вырубил соперника одним ударом.