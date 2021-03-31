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Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)

Сын легенды бокса мощным апперкотом нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram timtszyu

В среду, 31 марта (время киевское), на вечере бокса Steel City Showdown, который прошел на арене в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), состоялся бой Тим Цзю - Деннис Хоган. На кону поединка стоял титул WBO Global в первом полусреднем весе.

Непобедимый британский супертяж наглухо нокаутировал соперника (видео)

Австралийский боксер Тим Цзю, сын легендарного боксера Кости Цзю, доминировал в ринге, а в пятом раунде нокаутировал оппонента. Цзю мощным апперкотом поразил цель и ирландец Хоган попросту отвернулся. В этот момент угол Денниса выбросил полотенце, что ознаменовало досрочную победу для Тима. 

Видео нокаута в бою Тим Цзю - Деннис Хоган:

Таким образом, непобедимый Цзю защитил титул WBO Global, попутно добыв 18-ю победу профи. Хоган проиграл в четвертый раз, имея в своем активе 28 побед и одну ничью. Отметим, Цзю-младший также является чемпионом Австралии и Азии по версии IBF в том же весе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Цзю вырубил соперника одним ударом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Нокаут, Тим Цзю, Деннис Хоган.
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