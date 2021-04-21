Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Милан" следом за "Интером" покинул ряды Суперлиги
"Милан" следом за "Интером" покинул ряды Суперлиги
"Львов" благодаря забавному автоголу выиграл битву за жизнь у "Миная" (видео)
"Львов" благодаря забавному автоголу выиграл битву за жизнь у "Миная" (видео)
"Пришел на готовенькое": Хацкевич объяснил успехи Луческу в "Динамо" (видео)
"Пришел на готовенькое": Хацкевич объяснил успехи Луческу в "Динамо" (видео)
Футболисты "Шальке" спасались бегством от разъяренных фанатов (видео)
Футболисты "Шальке" спасались бегством от разъяренных фанатов (видео)

Промоутер рассказал, что может вернуть Владимира Кличко на ринг

Промоутер рассказал, что может вернуть Владимира Кличко на ринг
Обновлено 17:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram klitschko

Известный боксерский промоутер Александр Красюк поведал о перспективах возвращения легендарного украинского боксера Владимира Кличко на профессиональный ринг.

Поветкин признал силу Кличко

По словам Красюка, Владимир находится в превосходной физической форме и он в любой момент может вернуться на ринг, однако главной мотивацией для возвращения легенды является бой-реванш с Тайсоном Фьюри

"Я думаю, Владимир и сам не знает, будет ли он возвращаться в бокс. Но я на 100% могу сказать, что у Владимира Кличко есть ресурс для возвращения Он с формы и не выходил, он постоянно в форме, тренируется без перерывов. Чтобы вернуться на ринг, ему достаточно провести свой базовый тренировочный лагерь (10-12 недель для пика). Единственное что ему может помешать это  многолетний простой, однако Виталий уже успешно возвращался после четырех лет простоя. Для спортсмена с таким опытом, с таким понимаем всех процессов не проблема вернуться. Кроме того, у Владимира есть одно незавершенное дело - реванш против Тайсона Фьюри. Я думаю это поединок мотивировал бы Владимира на возвращение", -  рассказал Красюк в интервью SportArena.

"Телеграф" напоминает, что Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. В 2015 году Владимир проиграл Фьюри, а реванш с британцем так и не состоялся из-за множества проблем Тайсона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 81

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Александр Красюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пипл схавает, мы же топ-клубы". Почему создатели Суперлиги поступают лицемерно и причем в этой истории киевское "Динамо"
02 Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу
03 "Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
04 Метит в сборную: Кравец забил очередной гол в Турции (видео)
05 Ждали почти сто лет: Ребров в третий раз подряд привел "Ференцварош" к чемпионству (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь