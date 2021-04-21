Промоутер рассказал, что может вернуть Владимира Кличко на ринг

Известный боксерский промоутер Александр Красюк поведал о перспективах возвращения легендарного украинского боксера Владимира Кличко на профессиональный ринг.

По словам Красюка, Владимир находится в превосходной физической форме и он в любой момент может вернуться на ринг, однако главной мотивацией для возвращения легенды является бой-реванш с Тайсоном Фьюри.

"Я думаю, Владимир и сам не знает, будет ли он возвращаться в бокс. Но я на 100% могу сказать, что у Владимира Кличко есть ресурс для возвращения Он с формы и не выходил, он постоянно в форме, тренируется без перерывов. Чтобы вернуться на ринг, ему достаточно провести свой базовый тренировочный лагерь (10-12 недель для пика). Единственное что ему может помешать это многолетний простой, однако Виталий уже успешно возвращался после четырех лет простоя. Для спортсмена с таким опытом, с таким понимаем всех процессов не проблема вернуться. Кроме того, у Владимира есть одно незавершенное дело - реванш против Тайсона Фьюри. Я думаю это поединок мотивировал бы Владимира на возвращение", - рассказал Красюк в интервью SportArena.

"Телеграф" напоминает, что Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа. В 2015 году Владимир проиграл Фьюри, а реванш с британцем так и не состоялся из-за множества проблем Тайсона.