Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Гиггз не признал свою вину в деле о нападении на женщин
Гиггз не признал свою вину в деле о нападении на женщин
"Динамо" начало переговоры по бразильцу, который стоит миллионы
"Динамо" начало переговоры по бразильцу, который стоит миллионы
В Кремле связали снятие флага РФ во время финала чемпионата мира по шашкам с поражением своей спортсменки
В Кремле связали снятие флага РФ во время финала чемпионата мира по шашкам с поражением своей спортсменки
УЕФА отреагировал на появление первой в истории футбола судьи-трансгендера (фото)
УЕФА отреагировал на появление первой в истории футбола судьи-трансгендера (фото)

Самый богатый боксер в истории анонсировал бой с блогером (видео)

Самый богатый боксер в истории анонсировал бой с блогером (видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mayweatherpromotions

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший проведет бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщил боксер на своей страничке в Instagram.

Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории

"Я и Логан Пол проведем бой на Хард Рок-стэдиум", - гласит сообщение Флойда в соцсети. Кроме того, 44-летний Мейвезер сообщил, что поединок состоится 6 июня. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Примечательно, что боксер и блогер должны были сразиться еще в феврале 2021 года, однако пандемия коронавируса не позволила бы собрать большую кассу, и поединок в итоге решили перенести на более поздний срок.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою непобедимый Мейвезер одолел Конора Макгрегора. Логан Пол, в свою очередь, в своем дебютном поединке проиграл блогеру KSI. Ожидается, что боксеры подойдут к схватке в разном весе. Флойд должен уложиться в 72,5 кг, а Пол - в 86,2 кг.

Ранее Мейвезер рассказал, как заработал миллиард.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 233

Все по теме:

Бокс, Флойд Мейвезер, Логан Пол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский флаг убрали с эфира прямо во время финала чемпионата мира (видео)
02 В России застрелился четырехкратный чемпион мира
03 "Реал" - "Челси": гости издевательски открыли счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)
04 ПСЖ сделал предложение Месси, от которого тот не может отказаться
05 Бензема пушечным ударом сравнял счет в полуфинале Лиги чемпионов с "Челси" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь