Самый богатый боксер в истории анонсировал бой с блогером (видео)

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший проведет бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщил боксер на своей страничке в Instagram.

"Я и Логан Пол проведем бой на Хард Рок-стэдиум", - гласит сообщение Флойда в соцсети. Кроме того, 44-летний Мейвезер сообщил, что поединок состоится 6 июня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Примечательно, что боксер и блогер должны были сразиться еще в феврале 2021 года, однако пандемия коронавируса не позволила бы собрать большую кассу, и поединок в итоге решили перенести на более поздний срок.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою непобедимый Мейвезер одолел Конора Макгрегора. Логан Пол, в свою очередь, в своем дебютном поединке проиграл блогеру KSI. Ожидается, что боксеры подойдут к схватке в разном весе. Флойд должен уложиться в 72,5 кг, а Пол - в 86,2 кг.

Ранее Мейвезер рассказал, как заработал миллиард.