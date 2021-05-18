"Побьет любого чемпиона": Кличко прогнозируют успешное возвращение на ринг

Бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко американец Джеймс Али Башир считает, что "Доктор стальной Молот" вернется на ринг.

Более того, специалист уверен, что 45-летний Владимир Кличко не просто так держит себя в хорошей форме, а готовится к возвращению на ринг ради покорения рекорда легенды бокса Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в хевивейте в возрасте 45 лет. Джеймс отметил, что Владимир до сих пор занимается усердно, как будто и не уходил из спорта. Кроме того, Али Башир подчеркнул, что Владимир побьет любого из троицы Уайлдер/Фьюри/Джошуа.

"Последние два-три года я говорил людям, что Владимир вернется. Все смеялись надо мной, и что теперь? Я видел, как он тренируется. Я спрашивал себя, если он не собирается выступать, зачем он так тренируется. Думаю, Владимир побьет рекорд Джорджа Формана и станет самым возрастным чемпионом супертяжелого веса в истории. Он вернется и побьет любого из трех больших парней - Джошуа, Фьюри и Уайлдера", - цитирует Башира "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что Владимир Кличко провел свой последний поединок еще в апреле 2017 года, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. После этого украинец объявил о завершении карьеры.