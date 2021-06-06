"Динамит" брутально нокаутировал румынского супертяжа (видео)

В субботу, 5 июня, в Телфорде (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение на ринг местного супертяжа Даниэля "Динамита" Дюбуа.

Противостоял британцу опытный румынский боксер Богдан Дину. Схватка не продлилась долго. Уже в начале второго раунда румын упал после мощнейшего удара с правой от Дюбуа. Судья начал отсчет, но Дину и не думал вставать. В итоге был зафиксирован нокаут. Таким образом, Дюбуа стал "временным" чемпионом WBA в супертяжелом весе.

Видео нокаута в бою Даниэль Дюбуа - Богдан Дину:

Для 23-летнего Дюбуа эта победа стала 16-й при одном поражении. 34-летний Дину, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на своем счету 20 побед.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Динамит" проиграл Джо Джойсу, который может стать следующим соперником Александра Усика.