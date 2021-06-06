Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
"Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

"Динамит" брутально нокаутировал румынского супертяжа (видео)

"Динамит" брутально нокаутировал румынского супертяжа (видео)
Обновлено 10:27 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter frankwarren_tv

В субботу, 5 июня, в Телфорде (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение на ринг местного супертяжа Даниэля "Динамита" Дюбуа.

"Филиппинская молния" нокаутировал непобедимого чемпиона WBC (видео)

Противостоял британцу опытный румынский боксер Богдан Дину. Схватка не продлилась долго. Уже в начале второго раунда румын упал после мощнейшего удара с правой от Дюбуа. Судья начал отсчет, но Дину и не думал вставать. В итоге был зафиксирован нокаут. Таким образом, Дюбуа стал "временным" чемпионом WBA в супертяжелом весе.

Видео нокаута в бою Даниэль Дюбуа - Богдан Дину: 

Для 23-летнего Дюбуа эта победа стала 16-й при одном поражении. 34-летний Дину, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на своем счету 20 побед.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке "Динамит" проиграл Джо Джойсу, который может стать следующим соперником Александра Усика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,787

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Богдан Дину, Даниэль Дюбуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
03 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
04 Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
05 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь