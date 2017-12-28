Биатлон. Результаты мужской гонки масс-старт чемпионата Украины
Новости спорта: Биатлонист Тарас Лесюк финишировал первым в гонке с массовым стартом в рамках чемпионата Украины по биатлону.
Сегодня, 28 декабря, в селе Яворов (Сянки), Львовской области продолжился чемпионат Украины по биатлону. Мужчины выступили в гонке с массовым стартом. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
Логинов: Йоханнес Бе действительно сейчас номер один
Масс-старт. Мужчины
1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) 35:33,3
2. Андрей Доценко (1+3+1+1) +18,2
3. Богдан Цымбал (1+0+1+3) +22,5
4. Сергей Телень (0+1+3+2) +1:28,1
5. Владислав Кошовец (1+3+2+1) +1:32,4
6. Максим Ивко (0+2+2+3) +2:05,6.