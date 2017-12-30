UFC 219: результаты взвешивания

В ночь с 30 на 31 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 219. Одним из центральных поединков вечера станет встреча в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин немного перевесил оппонента, показав на весах 70,5 кг, в то время как Барбоза потянул на 70,3 кг. Видео взвешивания Хабиба Нурмагомедова можно посмотреть на странице MMA Fighting в "Твиттере".

В главном бою вечера сойдутся Крис Киборг Жустину и Холли Холм. Первая оказалась тяжелее, показав 65,7 кг. Вес Холм составил 65,3 кг.

UFC 219. Взвешивание

Основной кард:

Крис Киборг Жустину (145 фунтов) — Холли Холм (144 фунта)

Хабиб Нурмагомедов (155,5) — Эдсон Барбоза (155)

Дэн Хукер (155,5) — Марк Дьякисе (155,5)

Синтия Кальвильо (116) — Карла Эспарза (115,5)

Карлос Кондит (170,5) — Нейл Магни (170,5)

Предварительные бои:

Халил Ронтри (205) — Майкл Олексейчук (203,5)

Майлз Юри (146) — Рик Гленн (145,5)

Марвин Веттори (185,5) — Омари Ахмедов (185,5)

Луис Смолка (126) — Матеуш Николау (125,5).

В андеркарде турнира выступит ещё один россиянин — Омари Ахмедов. Его соперником станет Марвин Веттори. По результатам взвешивания бойцы показали равный вес — 84,1 кг.