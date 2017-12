UFC 219: результаты взвешивания

В ночь с 30 на 31 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 219. Одним из центральных поединков вечера станет встреча в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Эдсоном Барбозой. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин немного перевесил оппонента, показав на весах 70,5 кг, в то время как Барбоза потянул на 70,3 кг. Видео взвешивания Хабиба Нурмагомедова можно посмотреть на странице MMA Fighting в "Твиттере".

В главном бою вечера сойдутся Крис Киборг Жустину и Холли Холм. Первая оказалась тяжелее, показав 65,7 кг. Вес Холм составил 65,3 кг.

