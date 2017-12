UFC 219. Джустино победила Холм решением судей

Первые раунды боя проходили достаточно конкурентно, хотя Джустино и выглядела лучше за счет более тяжелых попаданий. При этом Холли раз за разом также доставала чемпионку достаточно точными ударами. Стоит отметить, что Холли также имела преимущество в клинче, прижимая Кристину к сетке, но при этом не наносила какого-либо ущерба в этой позиции.

Cyborg lands a flurry at the end of the round and catches Holm!!@CrisCyborg #UFC219 pic.twitter.com/AtWkW0tTWu

— UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.