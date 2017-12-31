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UFC 219. Джустино победила Холм решением судей

Кристиана Джустино - Холли Холм
08:33 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: В Лас-Вегасе завершился главный бой шоу UFC 219 между чемпионкой UFC в полулегком весе Кристианой Джустино и Холли Холм.

Первые раунды боя проходили достаточно конкурентно, хотя Джустино и выглядела лучше за счет более тяжелых попаданий. При этом Холли раз за разом также доставала чемпионку достаточно точными ударами. Стоит отметить, что Холли также имела преимущество в клинче, прижимая Кристину к сетке, но при этом не наносила какого-либо ущерба в этой позиции.

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К концу третьего раунда положение Холм усугубила гематома над глазом, тогда как Кристиана стала доносить все больше ударов. Тем не менее Холм продолжала оказывать заметное сопротивление, а в заключительном раунде даже сумела усилить давление. Бой продлился до финального гонга, и все трое судей отдали победу Джустино за счетом 49-46, 48-47, 48-47.

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