UFC 219. Джустино победила Холм решением судей

Первые раунды боя проходили достаточно конкурентно, хотя Джустино и выглядела лучше за счет более тяжелых попаданий. При этом Холли раз за разом также доставала чемпионку достаточно точными ударами. Стоит отметить, что Холли также имела преимущество в клинче, прижимая Кристину к сетке, но при этом не наносила какого-либо ущерба в этой позиции.

К концу третьего раунда положение Холм усугубила гематома над глазом, тогда как Кристиана стала доносить все больше ударов. Тем не менее Холм продолжала оказывать заметное сопротивление, а в заключительном раунде даже сумела усилить давление. Бой продлился до финального гонга, и все трое судей отдали победу Джустино за счетом 49-46, 48-47, 48-47.