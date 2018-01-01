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Фуркад примет участие в четвертом этапе Кубка мира

Мартен Фуркад
21:55 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Мартен Фуркад поучаствует в гонках в Оберхофе.

Французский биатлонист Мартен Фуркад будет участвовать в четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, о чем сообщил тренер французской сборной Стефан Бутье.

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Ранее Фуркад заявлял, что, вероятно, пропустит этап Кубка мира, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Пхенчхане.

Очередной этап Кубка мира стартует 4 января в Оберхофе спринтами. Позже биатлонисты сразяться в пасьютах и мужской и женской эстафетах.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Биатлона, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Оберхоф.
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