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Состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Мартен Фуркад
10:27 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Определён состав сборной Франции на четвёртый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 4 по 7 января 2018 года.

Как и ожидалось, участие в соревнованиях примет двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира Мартен Фуркад.

Биатлон 2017/18: календарь, результаты, все новости

Биатлон. Четвёртый этап Кубка мира. Оберхоф. Состав сборной Франции

Женщины

Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюлия Симон.

Состав мужской сборной Украины по биатлону на этап КМ в Оберхофе

Мужчины

Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

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Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Мартен Фуркад, Сборная Франции.
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