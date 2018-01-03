Состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Как и ожидалось, участие в соревнованиях примет двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира Мартен Фуркад.

Биатлон. Четвёртый этап Кубка мира. Оберхоф. Состав сборной Франции

Женщины

Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюлия Симон.

Мужчины

Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.