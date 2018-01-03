Состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Новости спорта: Определён состав сборной Франции на четвёртый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 4 по 7 января 2018 года.
Как и ожидалось, участие в соревнованиях примет двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира Мартен Фуркад.
Биатлон 2017/18: календарь, результаты, все новости
Биатлон. Четвёртый этап Кубка мира. Оберхоф. Состав сборной Франции
Женщины
Селия Эмони, Анаи Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюлия Симон.
Состав мужской сборной Украины по биатлону на этап КМ в Оберхофе
Мужчины
Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.