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Экс-чемпионка UFC ждет ребенка

Миша Тейт
10:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Девушка завершила карьеру осенью 2016 года

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт призналась, что скоро станет мамой. "Я с гордостью объявляю, что мы с Джонни ждем красивую девочку. Я очень счастлива, взволнована и моя жизнь никогда не была такой полной. Спасибо всем за постоянную поддержку в сумасшедшем путешествии, которое мы называем жизнью", – написала Миша Тейт в соцсетях.

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За свою карьеру Тейт провела 25 поединков – 18 побед и 7 поражений. В марте 2016 года Миша Тейт победила Холли Холм и завоевала чемпионский пояс UFC. Однако уже в следующем поединке потеряла его, проиграв Аманде Нуньес.

В ноябре Миша Тейт объявила о завершении карьеры после поражения от Ракель Пеннингтон.

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Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, Миша Тейт, Ракель Пеннингтон.
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