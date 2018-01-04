Экс-чемпионка UFC ждет ребенка

Бывшая чемпионка UFC Миша Тейт призналась, что скоро станет мамой. "Я с гордостью объявляю, что мы с Джонни ждем красивую девочку. Я очень счастлива, взволнована и моя жизнь никогда не была такой полной. Спасибо всем за постоянную поддержку в сумасшедшем путешествии, которое мы называем жизнью", – написала Миша Тейт в соцсетях.

За свою карьеру Тейт провела 25 поединков – 18 побед и 7 поражений. В марте 2016 года Миша Тейт победила Холли Холм и завоевала чемпионский пояс UFC. Однако уже в следующем поединке потеряла его, проиграв Аманде Нуньес.

В ноябре Миша Тейт объявила о завершении карьеры после поражения от Ракель Пеннингтон.