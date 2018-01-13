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Фогель: Допинг-система в России существует уже 30-40 лет

Брайан Фогель
11:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Брайан Фогель считает, что во время Олимпиады-2014 произошло "невообразимое мошенничество".

Режиссёр документального фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель считает, что во время Олимпийских игр в Сочи произошло "невообразимое мошенничество".

"Эта же система была на Играх в Лондоне и Пекине. Она существует уже 30 или 40 лет в истории спорта. Родченков лишь унаследовал то, что было в антидопинговой системе. Система была создана, чтобы позволить российским спортсменам мошенничать во всех видах спорта на международных соревнованиях.

Если не наказывать за мошенничество такого масштаба и уровня, то зачем проводить Олимпиаду вообще?" — приводит слова Фогеля The Guardian.

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Все по теме:

Новости спорта, Брайан Фогель, Допинг, Икар, Олимпийские игры, Сочи-2014.
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