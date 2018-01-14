Биатлон. Букмекеры назвали фаворитов мужского масс-старта в Рупольдинге

Букмекеры назвали фаворитов мужского масс-старта на 15 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начало запланировано на 13:15 по киевскому времени.

Аналитики букмекера bwin считают главным фаворитом француза Мартена Фуркада. Коэффициент на его победу — 1.60, на попадание в топ-2 — 1.40.

В число фаворитов входят Йоханнес Бё (коэффициент на его победу 3.25), а также Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бе, Эрик Лессер и Ондржей Моравец (по 21.00).