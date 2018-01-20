Тренер Макгрегора: Конор нокаутирует Нурмагомедова за 2 раунда

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана поделился ожиданиями от возможного боя своего подопечного с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Мне интересно это противостояние как фанату спорта. Разумеется, я изучаю всё, что связано с Хабибом Нурмагомедовым, поскольку всё идёт к их поединку. Думаю, что их бой будет похож на поединок с Альваресом. Можете посмотреть второй бой Конора и Нейта Диаса. Там Конор доказал, что ему по силам защищаться у сетки. В бою с Альваресом Эдди пытался повалить Макгрегора вниз, но Конор хорошо справился с этим. Я считаю, что Конор нокаутирует Хабиба за два раунда. Думаю, бой состоится в этом году", — приводит слова Каваны MMAFighting.