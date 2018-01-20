Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Дзюдо. Дарья Билодид победила на Гран-при Туниса Дзюдо. Дарья Билодид победила на Гран-при Туниса
Новости: АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" добыли победы (Видео) АПЛ. "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" добыли победы (Видео)
Новости: Биатлон: состав сборной Украины на Олимпиаду-2018 Биатлон: состав сборной Украины на Олимпиаду-2018
Новости: "Дакар-2018": стали известны победители ралли-марафона "Дакар-2018": стали известны победители ралли-марафона

Тренер Макгрегора: Конор нокаутирует Нурмагомедова за 2 раунда

Конор Макгрегор
23:18 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Джон Кавана прокомментировал возможную встречу Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым.

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана поделился ожиданиями от возможного боя своего подопечного с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Мне интересно это противостояние как фанату спорта. Разумеется, я изучаю всё, что связано с Хабибом Нурмагомедовым, поскольку всё идёт к их поединку. Думаю, что их бой будет похож на поединок с Альваресом. Можете посмотреть второй бой Конора и Нейта Диаса. Там Конор доказал, что ему по силам защищаться у сетки. В бою с Альваресом Эдди пытался повалить Макгрегора вниз, но Конор хорошо справился с этим. Я считаю, что Конор нокаутирует Хабиба за два раунда. Думаю, бой состоится в этом году", — приводит слова Каваны MMAFighting.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, Конор Макгрегор, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 13-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": красочные моменты 11-го этапа (Фото)
Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)

Дочь хоккеиста Уэйна Гретцки позирует в купальнике на Гавайях (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 5-го этапа (Фото)
"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)

"Дакар-2018": яркие моменты 4-го этапа (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Биатлон. Сегодня в Антхольце пройдут гонки преследования Нганну: Жизнь била меня много раз, и я хочу расплаты МОК отказал 111 россиянам в участии в Олимпиаде-2018

Последние новости

Какие продукты нужно есть, если у вас сухая кожа "Динамо" и "Шахтер" провели товарищеские матчи (Видео) Смех до упаду: подборка самых нелепых и курьезных свадебных снимков
Сегодня читают в спорте
01 Трансфер вингера "Динамо" в "Эстудиантес" под угрозой срыва
02 Линарес нацелился на Ломаченко и Гарсию
03 "Динамо" и "Шахтер" провели товарищеские матчи (Видео)
04 Биатлон: состав сборной Украины на Олимпиаду-2018
05 Фристайл: украинец Абраменко - второй на этапе Кубка мира
Новости сегодня
01:17 ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе
00:48 Ежедневное употребление сахара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
00:36 ГСЧС: Пожар в центре Киева удалось локализовать
00:05 Лучшие продукты для замедления процесса старения организма
00:02 Как выглядят представительницы прекрасного пола в силовых структурах (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В правительстве объяснили, что будет с неиспользованными субсидиями Куда денется неиспользованная субсидия
Новости: Крещенские купания 2018: как украинцы отметили праздник (Фото) Как украинцы отметили Крещение Господне
Новости: В двух областях возобновлено движение на трассе Киев-Одесса В двух областях возобновлено движение на трассе Киев-Одесса
Новости: Объявлены победители престижного фотоконкурса Hasselblad Masters Awards 2018 Объявлены победители престижного фотоконкурса Hasselblad Masters Awards 2018
Добавить комментарий
0