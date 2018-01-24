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Украинский дзюдоист во второй раз стал отцом
12:53 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Георгий Зантарая во второй раз стал отцом.
У украинского дзюдоиста Георгия Зантарая родилась дочь. О пополнении в семью спортсмена сообщил Национальный олимпийский комиткт Украины.
"В семье нашего прославленного дзюдоиста пополнение! Жена Георгия Зантарая Ольга родила девочку!", - говорится в сообщении.
Отметим, что у Георгия и Ольги уже есть сын Давид.
Telegraf.com.ua