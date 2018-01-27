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Украина завоевала олимпийскую лицензию во фристайле

Татьяна Петрова
13:29 Сегодня Телеграф
МОК
Фото: facebook

Новости спорта: Украинка Татьяна Петрова выступит в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщает официальная страница НОК Украины в Facebook, украинка Татьяна Петрова завоевала олимпийскую лицензию в могуле — одной из дисциплин лыжного фристайла.

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В предыдущий раз Украина была представлена в могуле на Олимпиаде еще в 1994 году — тогда выступала Юлия Фоминых.

Еще одним представителем Украины во фристайле будет Александр Абраменко. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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Новости спорта, НОК, ОИ-2018, Олимпиада, Олимпийские игры, Пхенчхан, Татьяна Петрова, Украина, Фристайл.
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