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Украина завоевала олимпийскую лицензию во фристайле
Новости спорта: Украинка Татьяна Петрова выступит в могуле на Олимпиаде в Пхенчхане.
Как сообщает официальная страница НОК Украины в Facebook, украинка Татьяна Петрова завоевала олимпийскую лицензию в могуле — одной из дисциплин лыжного фристайла.
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В предыдущий раз Украина была представлена в могуле на Олимпиаде еще в 1994 году — тогда выступала Юлия Фоминых.
Еще одним представителем Украины во фристайле будет Александр Абраменко. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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