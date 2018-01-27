Украина завоевала олимпийскую лицензию во фристайле

Как сообщает официальная страница НОК Украины в Facebook, украинка Татьяна Петрова завоевала олимпийскую лицензию в могуле — одной из дисциплин лыжного фристайла.

В предыдущий раз Украина была представлена в могуле на Олимпиаде еще в 1994 году — тогда выступала Юлия Фоминых.

Еще одним представителем Украины во фристайле будет Александр Абраменко. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.