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Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом

Сборная России
13:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Паралимпийская сборная России по хоккею не сможет выступить на Играх-2018.

Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, поскольку Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Чтобы выступить на Играх, паралимпийцы пройдут строгий отбор. Планируется, что его будут проходить 30-35 россиян.

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На форме спортсменов не будет российской символики, а в случае победы будет звучать гимн МПК. 

Российская паралимпийская сборная по хоккею вообще не сможет принять участия на Играх- 2018, так как уставом соревнований не предусмотрено участие команды нейтральных спортсменов.

Национальная символика России будет запрещена вблизи с объектами Паралимпиады, а членам министерства спорта и Паралимпийского комитета России нельзя будет присутствовать на соревнованиях.

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Новости спорта, Другие виды, Новости других видов, Паралимпиада, Паралимпийцы, Сборная России, Хоккей.
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