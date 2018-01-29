Российские паралимпийцы выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом

Российские паралимпийцы смогут выступить на Паралимпиаде-2018 только под нейтральным флагом, поскольку Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

Чтобы выступить на Играх, паралимпийцы пройдут строгий отбор. Планируется, что его будут проходить 30-35 россиян.

На форме спортсменов не будет российской символики, а в случае победы будет звучать гимн МПК.

Российская паралимпийская сборная по хоккею вообще не сможет принять участия на Играх- 2018, так как уставом соревнований не предусмотрено участие команды нейтральных спортсменов.

Национальная символика России будет запрещена вблизи с объектами Паралимпиады, а членам министерства спорта и Паралимпийского комитета России нельзя будет присутствовать на соревнованиях.