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Сразу трое украинцев понесут флаги своих стран во время открытия Олимпиады

Символы Олимпиады
02:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: На открытии Олимпийских Игр будет трое знаменосцев родом из Украины.

Трое спортсменов родом из Украины откроют Олимпийские Игры в Пхенчхане.

Олимпиада-2018: все новости соревнований

Сборную Украины выведет биатлонистка Елена Пидгрушная. Кроме того фристайлистка Алла Цупер родом из Ровно вынесет флаг Беларуси, а фигурист из Киева Алексей Быченко выведет команду Израиля. 

Напомним, что церемония открытий Олимпийских Игр состоятся 9 февраля. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Все по теме:

Новости спорта, Алексей Быченко, Алла Цупер, Елена Пидгрушная, Олимпиада-2018, Пхенчхан, Сборная Беларуси, Сборная Израиля, Южная Корея.
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