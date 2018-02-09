Сразу трое украинцев понесут флаги своих стран во время открытия Олимпиады
Новости спорта: На открытии Олимпийских Игр будет трое знаменосцев родом из Украины.
Трое спортсменов родом из Украины откроют Олимпийские Игры в Пхенчхане.
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Сборную Украины выведет биатлонистка Елена Пидгрушная. Кроме того фристайлистка Алла Цупер родом из Ровно вынесет флаг Беларуси, а фигурист из Киева Алексей Быченко выведет команду Израиля.
Напомним, что церемония открытий Олимпийских Игр состоятся 9 февраля. Начало – в 13:00 по киевскому времени.