Сразу трое украинцев понесут флаги своих стран во время открытия Олимпиады

Трое спортсменов родом из Украины откроют Олимпийские Игры в Пхенчхане.

Сборную Украины выведет биатлонистка Елена Пидгрушная. Кроме того фристайлистка Алла Цупер родом из Ровно вынесет флаг Беларуси, а фигурист из Киева Алексей Быченко выведет команду Израиля.

Напомним, что церемония открытий Олимпийских Игр состоятся 9 февраля. Начало – в 13:00 по киевскому времени.