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Украинский юниор стал призером шахматного турнира в Москве

Теймур Токтомушев
03:13 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: На XIV Международном кубке РГСУ по шахматам (“Moscow Open”), представитель Украины занял второе место.

Ученик Шахматного центра “Товарищ”, украинец Теймур Токтомушев, занял второе место в группе среди 9-летних. Наш земляк выиграл первые 5 туров, а также 8-й тур, а 6, 7 и 9 свел вничью.

В 8-м туре отметим ожесточенную борьбу с соперником из России, Владимиром Козловым. Партия длилась более 3,5 часов. В результате Токтомушев набрал 7,5 очков из 9 не проиграв ни одной партии.

Добавим также, количество участников в турнире “H_B9” составляла 210 юных шахматистов из разных стран.

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Новости спорта, Владимир Козлов, Новости шахмат, Теймур Токтомушев, Шахматы.
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