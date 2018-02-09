Украинский юниор стал призером шахматного турнира в Москве

Ученик Шахматного центра “Товарищ”, украинец Теймур Токтомушев, занял второе место в группе среди 9-летних. Наш земляк выиграл первые 5 туров, а также 8-й тур, а 6, 7 и 9 свел вничью.

В 8-м туре отметим ожесточенную борьбу с соперником из России, Владимиром Козловым. Партия длилась более 3,5 часов. В результате Токтомушев набрал 7,5 очков из 9 не проиграв ни одной партии.

Добавим также, количество участников в турнире “H_B9” составляла 210 юных шахматистов из разных стран.