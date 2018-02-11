Канадцы лидируют по итогам 2-го дня соревнований фигуристов в командном турнире ОИ-2018
Новости спорта: В Пхенчхане завершился второй день командного турнира Олимпийских игр по фигурному катанию.
Преимущество перед решающим днем турнира имеют канадские фигуристы.
Сегодня танцевальные дуэты и представительницы женского одиночного катания завершили соревнования в короткой программе, а спортивные пары открыли соревнования в произвольной программе.
Олимпиада-2018: все новости соревнований
Олимпийские чемпионы Ванкувера, канадцы Тэсса Вертью — Скотт Моир выиграли короткий танец, выграв конкуренцию у американского дуэта Майя Шибутани — Алекс Шибутани.
Танцы, Короткий танец
Тэсса Вертью — Скотт Моир (Канада) — 80.51
Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 75.46
Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (ОАР) — 74.76
Анна Каппеллини — Лука Ланотте (Италия) — 72.51
Кана Мурамото — Крис Рид (США) — 62.15
Мари-Жадэ Лорио — Ромэн Ле Гак (Франция) — 57.94
Ван Сиюэ — Лю Синью (Китай) — 56.98
Кавита Лоренц — Йоти Полицоакис (Германия) — 56.88
Мин Юра — Александр Гэмелин (Юж. Корея) — 51.97
Адель Танкова — Рональд Зильберберг (Израиль) — 44.61
У женщин промежуточная победа у спортсменки из команды ОАР Евгении Медведевой.
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Женщины, Короткий танец
Евгения Медведева (ОАР) — 81.06
Каролина Костнер (Италия) — 75.10
Кэйтлин Осмонд (Канада) — 71.38
Сатоко Мияхара (Япония) — 68.95
Брэди Теннелл (США) — 68.94
Чхве Да Бин (Юж. Корея) — 65.73
Ли Сяннин (Китай) — 58.62
Николь Шотт (Германия) — 55.32
Мэй-Беренис Мейте (Франция) — 46.62
Эми Бьюкенен (Израиль) — 46.30
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По итогам соревнований в короткой программе в произвольную программу командного турнира Олимпийских игр 2018 года прошли команды Канады, ОАР, США, Италии и Японии.
Канадские двукратные чемпионы мира Меган Дюхэмел — Эрик Рэдфорд выиграли соревновательный день в произвольной программе и укрепили лидерство Канады в командном зачете.
Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Пары, Произвольная программа
Меган Дюхэмел — Эрик Рэдфорд (Канада) — 148.51
Валентина Маркеи — Ондржей Готарек (Италия) — 138.44
Наталия Забияко — Александр Энберт (ОАР) — 133.28
Алекса Шимека — Крис Книерим (США) — 126.56
Мию Судзаки — Рюичи Кихара (Япония) — 97.67
Канадцы за три программы до конца опережают вышедшую на второе место команду ОАР на шесть пунктов, а идущую третьей команду США — на девять пунктов.
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Командный зачет после пяти видов:
Канада — 45
ОАР — 39
США — 36
Италия — 35
Япония — 32
Завтра, в последний день командного турнира пройдут соревнования в мужском одиночном катании и соревнования танцевальных дуэтов, а также произвольная программа в женском одиночном катании.