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Канадцы лидируют по итогам 2-го дня соревнований фигуристов в командном турнире ОИ-2018

Канадские фигуристы
15:08 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: В Пхенчхане завершился второй день командного турнира Олимпийских игр по фигурному катанию.

Преимущество перед решающим днем турнира имеют канадские фигуристы.

Сегодня танцевальные дуэты и представительницы женского одиночного катания завершили соревнования в короткой программе, а спортивные пары открыли соревнования в произвольной программе.

Олимпиада-2018: все новости соревнований

Олимпийские чемпионы Ванкувера, канадцы Тэсса Вертью — Скотт Моир выиграли короткий танец, выграв конкуренцию у американского дуэта Майя Шибутани — Алекс Шибутани.

Танцы, Короткий танец

Тэсса Вертью — Скотт Моир (Канада) — 80.51

Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 75.46

Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (ОАР) — 74.76

Анна Каппеллини — Лука Ланотте (Италия) — 72.51

Кана Мурамото — Крис Рид (США) — 62.15

Мари-Жадэ Лорио — Ромэн Ле Гак (Франция) — 57.94

Ван Сиюэ — Лю Синью (Китай) — 56.98

Кавита Лоренц — Йоти Полицоакис (Германия) — 56.88

Мин Юра — Александр Гэмелин (Юж. Корея) — 51.97

Адель Танкова — Рональд Зильберберг (Израиль) — 44.61

У женщин промежуточная победа у спортсменки из команды ОАР Евгении Медведевой.

Биатлон на Олимпиаде-2018: результаты мужского спринта

Женщины, Короткий танец

Евгения Медведева (ОАР) — 81.06

Каролина Костнер (Италия) — 75.10

Кэйтлин Осмонд (Канада) — 71.38

Сатоко Мияхара (Япония) — 68.95

Брэди Теннелл (США) — 68.94

Чхве Да Бин (Юж. Корея) — 65.73

Ли Сяннин (Китай) — 58.62

Николь Шотт (Германия) — 55.32

Мэй-Беренис Мейте (Франция) — 46.62

Эми Бьюкенен (Израиль) — 46.30

Олимпиада-2018. Украинская могулистка Петрова не прошла квалификацию

По итогам соревнований в короткой программе в произвольную программу командного турнира Олимпийских игр 2018 года прошли команды Канады, ОАР, США, Италии и Японии.

Канадские двукратные чемпионы мира Меган Дюхэмел — Эрик Рэдфорд выиграли соревновательный день в произвольной программе и укрепили лидерство Канады в командном зачете.

Медальный зачет Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Пары, Произвольная программа

Меган Дюхэмел — Эрик Рэдфорд (Канада) — 148.51

Валентина Маркеи — Ондржей Готарек (Италия) — 138.44

Наталия Забияко — Александр Энберт (ОАР) — 133.28

Алекса Шимека — Крис Книерим (США) — 126.56

Мию Судзаки — Рюичи Кихара (Япония) — 97.67

Канадцы за три программы до конца опережают вышедшую на второе место команду ОАР на шесть пунктов, а идущую третьей команду США — на девять пунктов.

Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день

Командный зачет после пяти видов:

Канада — 45

ОАР — 39

США — 36

Италия — 35

Япония — 32

Завтра, в последний день командного турнира пройдут соревнования в мужском одиночном катании и соревнования танцевальных дуэтов, а также произвольная программа в женском одиночном катании.

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