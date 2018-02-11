Олимпиада-2018: расписание соревнований 12 февраля

В 4-й день соревнований в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград. Вашему вниманию расписание соревнований 12 февраля.

Понедельник, 12 февраля

03:00. Сноуборд. Женщины, слоупстайл

05:20. Фигурное катание. Командное катание

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом

12:10. Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования

14:00. Фристайл. Мужчины, могул

14:00. Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования

14:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м

14:50. Прыжки с трамплина. Женщины, средний трамплин NH

Начало событий указано по киевскому времени.