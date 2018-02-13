Лыжный спорт: Клэбо и Нильссон - олимпийские чемпионы в спринте

На Олимпийских играх в Пхёнчхане состоялся финальный забег в лыжном спринте классическим стилем среди мужчин.

Быстрее всех дистанцию преодолел норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, второе место досталось итальянскому лыжнику Федерико Пеллегрино, третьим пришёл к финишу российский спортсмен Александр Большунов.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане состоялся финальный забег в лыжном спринте классическим стилем среди женщин.

Стина Нильссон

Первое место завоевала шведка Стина Нильссон, второй стала норвежка Майке Касперсен Фалла, бронзовая награда в активе россиянки Юлии Белоруковой.