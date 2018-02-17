Скелетон. Британка Ярнольд выиграла "золото" на Олимпиаде-2018

Для 29-летней спортсменки эта золотая олимпийская медаль стала уже второй в карьере после триумфа в Сочи. Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг, а замкнула тройку призеров еще одна представительница Великобритании Лора Дис.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Скелетон. Женщины

1. Элизабет Ярнольд (Великобритания) – 3.27,28.

2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 3.27,73.

3. Лора Дис (Великобритания) – 3.27,90.