Скелетон. Британка Ярнольд выиграла "золото" на Олимпиаде-2018
Новости спорта: Британка Элизабет Ярнольд победила в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде в Пхенчхане.
Для 29-летней спортсменки эта золотая олимпийская медаль стала уже второй в карьере после триумфа в Сочи. Второе место заняла немка Жаклин Лёллинг, а замкнула тройку призеров еще одна представительница Великобритании Лора Дис.
Олимпиада-2018: медальный зачет, расписание и результаты соревнований
Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея
Скелетон. Женщины
1. Элизабет Ярнольд (Великобритания) – 3.27,28.
2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 3.27,73.
3. Лора Дис (Великобритания) – 3.27,90.