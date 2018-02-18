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Фехтование: Украинец Никишин выиграл этап Кубка мира в Канаде

Богдан Никишин
15:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В финале украинский шпажист победил олимпийского чемпиона Рио-2016.

Богдан Никишин стал победителем этапа Кубка мира в канадском Ванкувере. Об этом сообщает XSport.

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Наш шпажист вступил в борьбу со стадии 1/32 финала. Сначала украинец победил испанца Альваро Ибанеса (15:8), затем россиян Никиту Глазкова (7:3) и Георгия Бруева (13:12). В четвертьфинале Никишин справился с итальянцем Габриэле Чимино (15:12), а в полуфинале впервые в карьере выиграл у олимпийского чемпиона Рио-2016 в командной шпаге и двукратного чемпиона Европы в индивидуальной шпаге француза Янника Бореля 15:11.

В поединке за «золото» Богдан встречался с еще одним французом Даниэлем Жерентом, который также был в составе «золотой» четверки на Олимпиаде. Украинец победил со счетом 15:13 и взял этап Кубка мира в Ванкувере.

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Новости спорта, Богдан Никишин, Фехтование, Фехтование на шпагах, Шпага.
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