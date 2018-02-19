Мартен Фуркад: Нас ждет яростный бой
Новости спорта: Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о предстоящих эстафетных гонках на Играх-2018.
«В Сочи были потрясающие Игры, которые закончились не слишком удачными эстафетами. Воспоминание об этом уже стёрто из памяти. У нашей команды есть дух, чтобы показать хороший результат. У неё огромный потенциал.
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Нас ждёт яростный бой с Германией, Норвегией, Швецией, Италией… Нам по силам использовать этот шанс, пробежать гонку и ни о чём не жалеть", — цитирует Фуркада SkiChrono.
В смешанной эстафете 20 февраля в составе сборной Франции выступят Мари Дорен-Абер, Анаис Беско, Симон Дестье и Мартен Фуркад.