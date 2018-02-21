Конькобежный спорт. "Золото" Олимпиады-2018 завоевали норвежцы и японки

В 12-й день XXIII зимней Олимпиады в Пхёнчхане (Республика Корея) два комплекта наград в командных соревнованиях разыграли представители конькобежного спорта.

В командной гонке у мужчин победили норвежцы (3 минуты 37,31 секунды), вторыми стали спортсмены Республики Корея (3.38,52), третьими - голландцы (3.38,40).

"Золото" Игр-2018 в этом виде у женщин завоевали японки, установив олимпийский рекорд - 2.53,89. "Серебро" - у голландок (2.55,48), "бронза" - у американок (2.59,27).

Украина в конькобежном спорте в Пхёнчхане не представлена.