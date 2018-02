Ронда Роузи примет участие в шоу Wrestlemania 34

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи подписала контракт на участие в шоу WrestleMania 34, которое состоится 8 апреля 2018 года, сообщает MMAFighting. Церемония подписания контракта прошла на рестлинг-шоу организации Elimination Chamber.

