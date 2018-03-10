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Паралимпиада-2018: медальный зачет

Паралимпиада-2018
07:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея).

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.

Страна        
- Австралия 0 0 0 0
12 Австрия 0 0 1 1
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
9 Беларусь 0 2 2 4
12 Бельгия 0 0 1 1
- Болгария 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
11 Великобритания 0 1 0 1
- Венгрия 0 0 0 0
6 Германия 1 1 0 2
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Испания 0 0 0 0
12 Италия 0 0 1 1
- Казахстан 0 0 0 0
5 Канада 1 1 2 4
- Китай 0 0 0 0
- КНДР 0 0 0 0
- Корея Южная 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
2 Нейтральные паралимпийские атлеты 2 1 0 3
- Нидерланды 0 0 0 0
12 Новая Зеландия 0 0 1 1
- Норвегия 0 0 0 0
- Польша 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
6 Словакия 1 1 0 2
- Словения 0 0 0 0
1 США 3 1 1 5
- Турция 0 0 0 0
- Таджикистан 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
4 Украина 1 1 3 5
- Финляндия 0 0 0

0
2 Франция 2 1 0

3
- Хорватия 0 0 0 0
- Чехия 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
8 Швейцария 1 0 0 1
- Швеция 0 0 0 0
10 Япония 0 2 0 2

На Паралимпийских играх в Пхенчхане представлены 48 стран. Впервые приняли участие в зимних Паралимпийских играх Грузия и КНДР.

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