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Паралимпиада-2018: медальный зачет
07:12 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Полный медальный зачет Паралимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея).
Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.
|№
|Страна
|-
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|12
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|9
|Беларусь
|0
|2
|2
|4
|12
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|11
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|6
|Германия
|1
|1
|0
|2
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Испания
|0
|0
|0
|0
|12
|Италия
|0
|0
|1
|1
|-
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|5
|Канада
|1
|1
|2
|4
|-
|Китай
|0
|0
|0
|0
|-
|КНДР
|0
|0
|0
|0
|-
|Корея Южная
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|2
|Нейтральные паралимпийские атлеты
|2
|1
|0
|3
|-
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|12
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|-
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|-
|Польша
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|6
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|1
|США
|3
|1
|1
|5
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|4
|Украина
|1
|1
|3
|5
|-
|Финляндия
|0
|0
|0
|
0
|2
|Франция
|2
|1
|0
|
3
|-
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
|8
|Швейцария
|1
|0
|0
|1
|-
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|10
|Япония
|0
|2
|0
|2
На Паралимпийских играх в Пхенчхане представлены 48 стран. Впервые приняли участие в зимних Паралимпийских играх Грузия и КНДР.
Telegraf.com.ua