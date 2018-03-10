Паралимпиада-2018: медальный зачет

Зимние Паралимпийские игры 2018 (XII Паралимпийские зимние игры) пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов медалей, что на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Играх в Сочи.

№ Страна - Австралия 0 0 0 0 12 Австрия 0 0 1 1 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 9 Беларусь 0 2 2 4 12 Бельгия 0 0 1 1 - Болгария 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 11 Великобритания 0 1 0 1 - Венгрия 0 0 0 0 6 Германия 1 1 0 2 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - Испания 0 0 0 0 12 Италия 0 0 1 1 - Казахстан 0 0 0 0 5 Канада 1 1 2 4 - Китай 0 0 0 0 - КНДР 0 0 0 0 - Корея Южная 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 2 Нейтральные паралимпийские атлеты 2 1 0 3 - Нидерланды 0 0 0 0 12 Новая Зеландия 0 0 1 1 - Норвегия 0 0 0 0 - Польша 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 6 Словакия 1 1 0 2 - Словения 0 0 0 0 1 США 3 1 1 5 - Турция 0 0 0 0 - Таджикистан 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 4 Украина 1 1 3 5 - Финляндия 0 0 0 0 2 Франция 2 1 0 3 - Хорватия 0 0 0 0 - Чехия 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0 8 Швейцария 1 0 0 1 - Швеция 0 0 0 0 10 Япония 0 2 0 2

На Паралимпийских играх в Пхенчхане представлены 48 стран. Впервые приняли участие в зимних Паралимпийских играх Грузия и КНДР.