Украинцы взяли медали в нескольких дисциплинах на Кубке Европы по метанию

Украинские легкоатлеты успешно выступили на Кубке Европы по метанию в португальской Лейрие.

Владимир Мисливчук стал вторым по метанию молота среди молодежи. В лучшей из попыток он показал 71,16 м.

Многоборка Алина Шух заняла третье место по метанию копья среди молодежи (55,02 м), а 19-летний Глеб Пискунов соревновался по метанию молота в компании взрослых атлетов и с результатом 72,49 м стал третьим в группе В.