Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
Новости спорта: Украинские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира сильнейшим составом.
Сборная Украины по биатлону сильнейшим составом поедет на завершающий этап Кубка мира в Тюмень.
Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.
К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.