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Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию

Украинские биатлонистки
19:44 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинские биатлонисты выступят на этапе Кубка мира сильнейшим составом.

Сборная Украины по биатлону сильнейшим составом поедет на завершающий этап Кубка мира в Тюмень.

Комментатор телеканала "UA:Перший" Андрей Столярчук во время женского масс-старта сообщил, что принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

К женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

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