Мейвезер начнет тренировки с чемпионом UFC

Мейвезер 26 августа прошлого года в Лас-Вегасе в самом денежном бою в истории единоборств техническим нокаутом остановил Конора МакГрегора и довел свой послужной список до 50-0, после чего объявил о завершении карьеры.

Позже стороны начали обсуждать реванш по правилам ММА, но в итоге Флойд сообщил, что не планирует драться с МакГрегором «на его территории».

Тем не менее, в комментарии TMZ Sports Красавчик заявил, что готовится начать тренировки с чемпионом UFC Тайроном Вудли и все еще может дебютировать в шоу данной организации.

«Я скоро начну. Мы с Вудли переписывались по этому поводу, осталось приступить к работе. Я могу бороться. Моя борьба не так уж плоха. Я бы оценил ее на семь из десяти. Думаю, что мы способны поднять мой уровень до девяти. При этом мой бокс по данной шкале — 100. А вот удары ногами — на четверку», — отметил Флойд.

«Тайрон — классный и очень жесткий спортсмен. Что касается МакГрегора, то это крутой соперник, но в ММА много таких ребят. Я не могу относиться к ним с неуважением».