Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018

Григорий Вовчинский пополнил 20-й наградой копилку сборной Украины в предпоследний день XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея).

В лыжной гонке на 10 км Вовчинский завоевал "серебро" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Это уже шестая медаль черкасского спортсмена на Паралимпиадах. В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Вовчинский выиграл одно "золото" и по два "серебра" и "бронзы".

В активе сборной Украины в Пхёнчхане пока 20 наград - 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.