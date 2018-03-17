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Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018

Григорий Вовчинский
07:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости спорта: Григорий Вовчинский завоевал "серебро" на Паралимпийских играх-2018.

Григорий Вовчинский пополнил 20-й наградой копилку сборной Украины в предпоследний день XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея).

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В лыжной гонке на 10 км Вовчинский завоевал "серебро" среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Это уже шестая медаль черкасского спортсмена на Паралимпиадах. В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Вовчинский выиграл одно "золото" и по два "серебра" и "бронзы".

В активе сборной Украины в Пхёнчхане пока 20 наград - 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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Новости спорта, Григорий Вовчинский, Паралимпиада-2018, Паралимпийские игры в Пхенчхане.
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