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Максим Яровой завоевал "бронзу" на Паралимпиаде-2018

Максим Яровой
09:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости спорта: Максим Яровой пополнил очередной наградой копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2018.

Украинец Максим Яровой пополнил очередной наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

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Яровой стал бронзовым призером лыжной гонки на 7,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Это вторая награда николаевского спортсмена в Пхёнчхане - Яровой выиграл "золото" на 15-километровке. В медальной коллекции Максима также два "серебра" и "бронза" Паралимпиады-2014.

В активе сборной Украины пока 21 награда - 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

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Новости спорта, Максим Яровой, Паралимпиада-2018, Паралимпийские игры в Пхенчхане.
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