Нурмагомедов: Макгрегор - младенец Дэны Уайта

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подчеркнул, что Конору Макгрегору придётся заслужить титульный бой с ним после возвращения в октагон.

"Конор Макгрегор — сын UFC, внебрачный сын Дэны Уайта, его младенец. Его два титула чемпиона мира уходят в прошлое. Теперь моя очередь становиться чемпионом UFC, когда я побью Тони Фергюсона 7 апреля. Я стану абсолютным и непобеждённым чемпионом, а Конору перед титульным боем со мной придётся заслужить его", — приводит слова Хабиба Нурмагомедова официальный сайт UFC