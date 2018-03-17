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Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу

ВК Локомотив
20:47 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Матчами 14-го тура подбежал к завершению первый этап мужской волейбольной Суперлиги,

Лидеры чемпионата “Локомотив” и “Барком-Летучие мыши” получили очередные победы. “Локомотив” обыграл 3:0 по сетам “Днепр”, а “Барк” одолел “Буревестник” 3:1. В других баталиях “Винница” дома уступила “Юридической академии” 3:0, а “Новатор” победил “Сердце Подолье” — 3:1.

Итак, 24 и 28 марта (а в случае ничейного счета, то и 29 марта) в 1/4 финала турнира силами померятся: “Локомотив” (1) — КП ВК “Днепр” (8), “Барк-Летучие мыши” (2 ) - “Буревестник-ШВСМ” (7), “Новатор” (3) — “Юридическая академия” (6) и ВК “МХП-Винница” (4) — “Сердце Подолье” (5).

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Новости спорта, ВК Барком-Кажаны, ВК Днепр, ВК Локомотив, Волейбол, Новости волейбола.
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