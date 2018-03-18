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В Пхенчнахе состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018

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Паралимпиада-2018
16:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В Пхенчхане (Республика Корея) завершилась торжественная церемония закрытия ХІІ зимних Паралимпийских игр.

Во время "Парада наций" на 35-тысячном стадионе столицы Паралимпиады-2018 знаменосцем сборной Украины был обладатель "золота" Пхёнчхана в биатлонний гонке на дистанции 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 18-летний Тарас Радь из Тернополя.

Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет

Во ходе церемонии мэр Пхёнчхана Ли Сок Рэ передал Паралимпийский флаг перезиденту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, который вручил полотнище мэру Пекина Чэнь Цзинину. Именно в столице Китая через четыре года состоится следующая зимняя Паралимпиада.

В Пхёнчхане с 9 по 18 марта выступили около 670 спортсменов из 49-ти стран. Было разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, следж-хоккее, сноубоде и керлинге.

Украина на "белой" Паралимпиаде-2018 была представлена 30-ю спортсменами в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и сноуборде. Наша команда завоевала 22 медали (7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых) и заняла шестое место в общекомандном зачете (по общему количеству наград - четвертое).

Триумфовали на "белой" Паралимпиаде американцы - 13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых наград. Второй была команда независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, третьими - канадцы (8, 4, 16). Опередили нас также сборные Франции (7, 8, 5) и Германии (7, 8, 4). Всего же в Пхёнчхане медали завоевали представители 26-ти стран.

XІІІ зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

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Новости спорта, НОК, Паралимпиада, Паралимпиада-2018, Пхенчхан, Республика Корея.
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