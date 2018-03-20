Бубка получил специальную премию в Монако

Президент Национального олимпийского комитета Украины, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом Сергей Бубка удостоен специальной награды на престижной гала-церемонии Всемирного союза водно-моторного спорта.

Бубку пригласили на церемонию в Монако как прославленного спортсмена, который посвятил жизнь спорту и достиг выдающихся результатов после завершения спортивной карьеры, сообщили в пресс-службе НОК.

"Выдающийся атлет поделился секретами успехов, рассказал о своей олимпийской карьере, деятельность в мировом олимпийском движении, дал ценные советы юным спортсменам. Вместе с президентом Всемирного союза Раффаэле Чиулли Бубка наградил лучших в мире водно-моторного спорта за прошлый год", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что Всемирный союз водно-моторного спорта (UIM) был основан в 1922 году. Он признан Международным олимпийским комитетом и имеет 60 ассоциированных национальных федераций.