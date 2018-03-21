Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Юлия Джима сделала сенсационное заявление Юлия Джима сделала сенсационное заявление
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
X

Йоханнес Бе решил жениться

Йоханнес Бё и Клёвстад Дэли
15:30 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что летом поженится на своей подруге Хедде Клёвстад Дэли.

В декабре Бё сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

«В биатлоне нет гарантии, что ты закроешь последнюю мишень и возьмёшь золото. Но в церкви знаешь, что обычно всё заканчивается хорошо.

Что касается победы в общем зачёте Кубка мира, то шансы выиграть меньше, чем проиграть. Но я буду стараться", — цитирует Бё NTB.

Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени, где пройдут три личные гонки, Мартен Фуркад опережает Бё на 49 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Йоханнес Бё, Клёвстад Дэли, Новости биатлона.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Хоккей. Сегодня состоится второй матч финала чемпионата Украины Юлия Джима сделала сенсационное заявление Стало известно, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение

Последние новости

Слава Каминская с юмором отреагировала на критику поклонников об изменении имиджа (Видео) При Нацполиции создали Управление уголовного анализа В МИД РФ предположили две причины отравления Скрипалей
Сегодня читают в спорте
01 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
02 Сабо спрогнозировал уход Цыганкова из "Динамо"
03 "Динамо" выбрало Блохина вместо Почеттино
04 Сушкевич: На Паралимпиаде медали Украины достались россиянке
05 Фред рассказал, почему не перешел в "Манчестер Сити" зимой
Новости сегодня
16:20 Эти привычки негативно влияют на здоровье почек
16:19 В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек
16:18 Минздрав: Реформа не предусматривает плату за роды
16:16 Добрые поступки обычных людей, которые изменили чью-то жизнь (Фото)
16:02 В Киеве активисты требовали отставки главы Николаевской ОГА
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Папа Римский наказал украинских монахов Папа Римский наказал украинских монахов
Новости: Внешний долг Украины вырос до $116 млрд Валовой внешний долг Украины вырос
Новости: Кабмин определил количество призывников Кабмин определил количество призывников
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0