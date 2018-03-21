Йоханнес Бе решил жениться

В декабре Бё сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

«В биатлоне нет гарантии, что ты закроешь последнюю мишень и возьмёшь золото. Но в церкви знаешь, что обычно всё заканчивается хорошо.

Что касается победы в общем зачёте Кубка мира, то шансы выиграть меньше, чем проиграть. Но я буду стараться", — цитирует Бё NTB.

Перед заключительным этапом Кубка мира в Тюмени, где пройдут три личные гонки, Мартен Фуркад опережает Бё на 49 очков.