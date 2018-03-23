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Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
18:14 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткий танец

Действующие чемпионы Европы, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткий танец на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане. За свой прокат французы получили 83,73 балла, что является новым мировым рекордом. Второе место перед произвольной программой занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Третьими идут канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Танцы. Короткая программа

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,73.

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,42.

3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 78,31.

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Новости спорта, Габриэла Пападакис, Гийом Сизерон, Фигурное катание, Чемпионат мира по фигурному катанию.
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