Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с мировым рекордом

Действующие чемпионы Европы, французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли короткий танец на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Милане. За свой прокат французы получили 83,73 балла, что является новым мировым рекордом. Второе место перед произвольной программой занимают американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Третьими идут канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан, Италия

Танцы. Короткая программа

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 83,73.

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 80,42.

3. Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) – 78,31.