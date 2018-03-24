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Разработчики PUBG представили новую карту

PUBG
06:52 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Разработчики популярной игры показали изображение с высоты птичьего полета, а также несколько изображений местности и ранний геймплей.

PUBG Corp. показала третью карту для PlayerUnknown's Battlegrounds в видео к годовщине с начала раннего доступа. В ролике представлены изображение с высоты птичьего полета, несколько кадров местности и ранний геймплей.

Новую карту загрузят на серверы для альфа-тестирования в начале апреля. Но пока неизвестно, когда она появится в основном клиенте.

Впервые о третьей карте упомянул креативный директор PUBG Corp. Брендан Грин перед тем, как сообщил о планах на 2018 год. Тогда стало известно, что размеры карты составят 4х4 кв. км, что в четыре раза меньше Эрангеля и Мирамара, который появился в игре 20 декабря 2017 года. Помимо лесной карты разработчики доделывают адриатическую локацию стандартной площади.

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Новости спорта, Battleground, PUBG, Брендан Грин, Киберспорт.
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