Фигуристка Осмонд выиграла чемпионат мира

Второе и третье места на пьедестале заняли японские фигуристки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась с прыжками и стала только седьмой в произвольной программе и пятой в итоговом протоколе.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины

1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 223,23

2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08…