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Фигуристка Осмонд выиграла чемпионат мира

Кейтлин Осмонд
15:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Новой чемпионкой мира по фигурному катанию стала канадка Кейтлин Осмонд.

Второе и третье места на пьедестале заняли японские фигуристки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась с прыжками и стала только седьмой в произвольной программе и пятой в итоговом протоколе.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины

1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 223,23

2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08…

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Новости спорта, Вакаба Хигути, Кейтлин Осмонд, Сатоко Мияхара, Фигурное катание, Чемпионат мира по фигурному катанию.
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