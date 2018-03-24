Фигуристка Осмонд выиграла чемпионат мира
Новости спорта: Новой чемпионкой мира по фигурному катанию стала канадка Кейтлин Осмонд.
Второе и третье места на пьедестале заняли японские фигуристки – Вакаба Хигути и Сатоко Мияхара.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не справилась с прыжками и стала только седьмой в произвольной программе и пятой в итоговом протоколе.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины
1. Кейтлин Осмонд (Канада) — 223,23
2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08…