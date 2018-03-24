Невероятный автогол в НХЛ (Видео)

Голкипер "Каролина Харрикейнс" Кем Уорд забил в свои ворота курьезный гол, который в соцсетях уже нарекли самым невероятым автоголом десятилетия. Эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги против "Аризона Койотс" (6:5).

В одном из игровых эпизодов шайба застряла в правом коньке Уорда, после чего голкипер поместил ногу за линию ворот. Арбитр остановил встречу и воспользовался просмотром видеоповтора, после чего засчитал взятие ворот "Харрикейнс".

Гол записали на счет защитника "Аризоны" Алекса Голигоски, поскольку он был последним спортсменом из команды соперников, коснувшимся шайбы.